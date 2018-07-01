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01 Temmuz 2018 11:20

Vali Ünlü’nün eşi, şehit ailesini ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Hakkari’de vatani görevini yaparken şehit olan Muharrem Taş’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Ünlü’nün eşi, şehit ailesini ziyaret etti

01 Temmuz 2018 11:20


Üzerine bastığımız vatan topraklarında nice kahramanlık destanlarının yaşandığını belirten Ünlü, “tüm şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla yad ediyorum. Bu vatan, milletimizin bekası ve hürriyetimizin sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız uğrunda göğsünü siper edip, canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler şehitlerimizin asil kanlarıyla yeşerdi. Allah bu yüce mertebeye ulaşarak bizlere bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimizden ve bu uğurda yaralanan gazilerimizden razı olsun” dedi.




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