Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 08:38

Vali Ünlü’ye doğal karpuz hediye etti

Iğdır’da karpuz yetiştiricisi Alican Akçan, yetiştirdiği karpuzu Vali Enver Ünlü’ye hediye etti.

Vali Ünlü’ye doğal karpuz hediye etti

06 Ağustos 2018 08:38


Iğdır Merkeze bağlı Oba köyünde karpuz üreten örnek çiftçi Alican Akçan, doğal yöntemlerle yetiştirdiği ve ortalama 20 kilogram olan karpuzu Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye hediye etti.


Örnek çiftçi Alican Akçan, “yetiştirmiş olduğum karpuzların hasadını bir ay önceden bitirdim. Karpuzların en büyüğünü ise Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye hediye ettim. Hediye ettiğim karpuz ortalama 20 kilogramlık bir karpuz. Kedisi de bizi kabul ettiği için teşekkür ederim” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve örnek çiftçi dergisi hazırlanması için talimat veren Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “Iğdır’a geldiğim ilk yıl tarlada örnek çiftçimizi ziyaret etmiştim. Kendisi çok çalışkan bir çiftçimiz. Bu sene ziyaret edemedik ama başka ürünler için ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç