Vali Ünlü’ye doğal karpuz hediye etti

Iğdır Merkeze bağlı Oba köyünde karpuz üreten örnek çiftçi Alican Akçan, doğal yöntemlerle yetiştirdiği ve ortalama 20 kilogram olan karpuzu Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye hediye etti.

Örnek çiftçi Alican Akçan, “yetiştirmiş olduğum karpuzların hasadını bir ay önceden bitirdim. Karpuzların en büyüğünü ise Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye hediye ettim. Hediye ettiğim karpuz ortalama 20 kilogramlık bir karpuz. Kedisi de bizi kabul ettiği için teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve örnek çiftçi dergisi hazırlanması için talimat veren Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “Iğdır’a geldiğim ilk yıl tarlada örnek çiftçimizi ziyaret etmiştim. Kendisi çok çalışkan bir çiftçimiz. Bu sene ziyaret edemedik ama başka ürünler için ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.