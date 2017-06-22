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22 Haziran 2017 12:45

Yavru tavşan koruma altına alındı

Iğdır’da Aslı Elbi isimli vatandaş, yol kenarında bulduğu yavru yabani tavşanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Koruma ekiplerine teslim etti.

Yavru tavşan koruma altına alındı

22 Haziran 2017 12:45


Yavru tavşanı teslim alan ekipler veteriner kontrolünün ardından marul ve yeşillikle besleyerek koruma altına aldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, 2-3 gün veteriner gözetiminde tutulduktan sonra doğaya bırakılacağını belirtti. Türkoğlu, “Yaban veya kır tavşanı da denilen ve tavşangiller familyasından boyu 70 cm’ye varabilen ve ağırlıkları 3 ila 7 Kg arasında değişir. Otluk, ormanlık, açık arazi ve dağlık bölgelerde yaşarlar. Yazın yeşil bitkiler, mantarlar, meyveler, kışın ise ağaç kabukları ve kuru bitkileri yerler. Gebelikleri 40 gün sürer, yılda en az iki defa doğururlar. Diğer evcil tavşanlara göre kulakları daha uzun ve sivridir. Daha çevik bir görünümleri vardır ve hızlıdırlar. Göç etmezler ve yaz-kış aynı bölgede kalırlar. Yaşadıkları bölgeyi terk etmezler. Her geçen gün yaban hayatına ve doğaya artan bir bilinçle yaklaşan doğa severlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.




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