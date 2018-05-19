Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şube Başkan Yardımcısı İlknur Karadeniz ve yönetim kurul üyeleriyle birlikte Asimder’i ziyaret ederek çalışmalarını takip ve taktir ettiklerini belirtti.

Vakıf Iğdır Şube Başkan Yardımcısı İlknur Karadeniz, sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye’yi karalama çalışmaları olduğunu ve bu konuda derneğin yapmış olduğu çalışmalara destek olacaklarını ifade etti. Karadeniz, “Asimder gibi uluslararası arenada mücadele veren bir teşkilatın şehrimizde genel merkezinin bulunuşu biz sivil toplum kuruluşları için çok önem arz etmektedir. Asimder’in toplumsal konularda yapacağı tüm faaliyetlerde hep yanında bulunup destek olacağız. Biz vakıf olarak imside üzerinde huzurun, mutluluğun, kardeşliğin hakim olduğu yeni bir dünyanın oluşturulmasının mücadelesini vermekteyiz. Yeni bir dünya isterken de geçmişte dünyayı zindana çevirip insanlarımızı da katleden katillerinde dünya tarihinden silinmeyeceklerini de biliyoruz. Biz vakıf olarak Iğdır’da yeni olmamıza rağmen çoğu alanda aktif çalışmaktayız. Sosyal yardımlaşma ve öğrencilerimize yardımcı olmanın yanı sıra sağlıklı ve çalışkan bir gençliğin yetişmesi içinde mücadele vermekteyiz” dedi.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, “ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir. Bizler ancak el ele verirsek ülkemiz ve milletimiz üzerinde karalama politikası yürüten ve PKK ile FETÖ terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan Ermenistan devleti ile Ermeni lobisinin üstesinden gelebiliriz. Vakfınızın şehrimizde yapmış olduğu güzel çalışmaları duyup şahit olmaktayız. Sizin gibi özverili teşkilatlarla birlikte toplumsal konularda çalışmakta bizleri memnun eder” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesi Başkan Yardımcısı İlknur Karadeniz, Asimder genel Başkanı Göksel Gülbey’e ziyaretin anısına vakıf logosunun da üzerinde bulunduğu tabak hediye etti.