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15 Mayıs 2018 09:11

Afrin Kahramanı Komutan Eğirdir’e selam gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) komando yetiştiren en önemli merkezlerin başında gelen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda bir dönem görev yaptıktan sonra Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın başında görevlendirilen Korgeneral Metin Temel, eski görev yeri Eğirdir’e selam gönderdi.

Afrin Kahramanı Komutan Eğirdir’e selam gönderdi

15 Mayıs 2018 09:11


Bir süre önce Isparta’nın Eğirdir ilçesinden Afrin’deki harekatta görevli Mehmetçik’e destek ve çeşitli hediyeler sevk eden heyeti kabul eden Korgeneral Metin Temel, bu kez orada çekilen fotoğrafları eski görev yeri Eğirdir’e göndererek, ilçe halkına selam gönderdi.


Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen ziyarette, gazeteci Abdullah Kemal Sinan, Durmuş Uçgun, Abdurrahman Sinap, Nurullah Çevikbaş, Selçuk Tokgöz, Ramazan Özpınar, Mustafa Çetin Bozkır, Müslahattin Çetinkaya, Mustafa Özbalcı ve Ercan Süzen’den oluşan Eğirdir heyeti heyeti Zeytin Dalı Harekatı Komutanı Korgeneral Temel’i ziyaret etmiş ve başarı dileklerinde bulunmuştu.




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