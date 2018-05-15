Afrin Kahramanı Komutan Eğirdir’e selam gönderdi

Bir süre önce Isparta’nın Eğirdir ilçesinden Afrin’deki harekatta görevli Mehmetçik’e destek ve çeşitli hediyeler sevk eden heyeti kabul eden Korgeneral Metin Temel, bu kez orada çekilen fotoğrafları eski görev yeri Eğirdir’e göndererek, ilçe halkına selam gönderdi.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen ziyarette, gazeteci Abdullah Kemal Sinan, Durmuş Uçgun, Abdurrahman Sinap, Nurullah Çevikbaş, Selçuk Tokgöz, Ramazan Özpınar, Mustafa Çetin Bozkır, Müslahattin Çetinkaya, Mustafa Özbalcı ve Ercan Süzen’den oluşan Eğirdir heyeti heyeti Zeytin Dalı Harekatı Komutanı Korgeneral Temel’i ziyaret etmiş ve başarı dileklerinde bulunmuştu.