İl Başkanı Zabun gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu seçimde tekrar 3 milletvekili ile AK Partimiz mecliste temsil edilecek. Bu bizim üzerimizdeki sorumluluğu artıran bir şeydir. Biz hiçbir zaman zafer sarhoşluğu içerisinde sağa, sola savrulan bir anlayışa sahip değiliz. Biz, böylesine sonuçlar karşısında bir şımarıklığa sürüklenecek bir kadro değiliz. Tam tersine milletimiz bize desteğini artırdıkça biz o emaneti üstelenirken hissettiğimiz şey sorumluluğun yükünü bir kat daha omuzlarımızda hissederiz” dedi.

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonrasında, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Okay Karaman ve Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

“Bir kader seçimi demiştik”

Parti binasında yaptığı açıklamada ülkenin önemli bir karar aşamasından daha geçtiğini belirten İl Başkanı Osman Zabun, “24 Haziran bir kader seçimi demiştik. AK Parti siyasi hayata girdiği tarihte ilk seçimlerde yüzde 34’lerle başlamış olduğu siyaset, hizmet yolculuğunu bugün hamdolsun yüzde 50’nin üzerine taşımış durumda. Bu sadece Türkiye’de değil dünyada başka bir siyasi partiye nasip olacak bir şey değil. Milletimiz kendisine bir lider, önder bulduğu takdirde o liderin etrafında kenetlenmesini bilen anlayışın tezahürüdür. Bu başlı başına milletimizin zaferidir” dedi.

“Daha önce oluşturulmaya çalışılan manipülasyondan uzak ve büyük bir kabullenme noktasında iradeye tezahür etti”

Devletin çağrısıyla uluslararası örgütlere bağlı kişilerin de sandıklarda görev yaptıklarına değinen Zabun, “Bizim de sahada gördüğümüz bugüne kadar ki seçimlerin çok ötesinde yasal olarak siyasi partilerin temsilcilerinin sandık başında olduğunu gördük. Sandık kurulları 7 kişiden oluşuyor. Isparta merkezde sandıkların hepsini dolaştık. Diğer siyasi parti temsilcilerinin de sandık başında hazır olduklarını gördük. Son derece demokratik bir seçim yaşandı. Tüm partiler sandık başlarında gözlemcilik yaptıkları için ortaya çıkan sonuçlar daha önce oluşturulmaya çalışılan manipülasyondan uzak ve büyük bir kabullenme noktasında iradeye tezahür etti. Gerek diğer cumhurbaşkanı adayları gerekse diğer siyasi partiler seçim sürecini gözlemledikleri için bu seçim sürecinin sistemin gerektirdiğine uygun olduğunu gördükleri için herkes büyük bir olgunlukla sonucu kabullendi” diye konuştu.

“Emanetin yükü bir kat daha artmıştır”

“Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da başarılı bir sonucun altına imza attık” diyerek açıklamalarına devam eden Zabun, “Isparta için sonuçların önemli söyledikleri var. Bunun bilincindeyiz. Isparta’da milletvekili sayımızın 5’ten 4’e düştüğü tarihten itibaren tüm seçimlerde 2 milletvekilliği ile temsil ediliyorduk. Bu seçimde tekrar 3 milletvekili ile AK Partimiz mecliste temsil edilecek. Bu bizim üzerimizdeki sorumluluğu artıran bir şeydir. Biz hiçbir zaman zafer sarhoşluğu içerisinde sağa, sola savrulan bir anlayışa sahip değiliz. Biz, böylesine sonuçlar karşısında bir şımarıklığa sürüklenecek bir kadro değiliz. Tam tersine milletimiz bize desteğini artırdıkça biz o emaneti üstelenirken hissettiğimiz şey sorumluluğun yükünü bir kat daha omuzlarımızda hissederiz. Isparta’nın bize vermiş olduğu emanetin yükü bir kat daha artmıştır. Allah bizi mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

“İşin sonucuna uygun adımlarımızı atmaya devam edeceğiz”

Türkiye’de MHP, AK Parti ve BBP’nin oluşturduğu ittifaka da değinerek milletin buna büyük teveccüh gösterdiğini ifade eden Zabun şöyle devam etti; “Milletimiz sandıktan birlikte bu ülkenin geleceğini inşa etmeye devam edin mesajı vermiştir. Bu mesaj gereği de Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmesini yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Biz de Isparta AK Parti kadroları olarak aynı mesajı Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte değerlendirdik. İşin sonucuna uygun adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

“Sandıktan, terörle mücadele konusunda net mesaj çıktı”

Zabun açıklamalarının devamında, terörle mücadelenin önemine işaret ederek, “Terörle küçük siyasi hesaplarla temas kurmaya çalışanları milletimiz bir kez daha tasfiye etmiştir. Terörle mücadelenin net bir şekilde sürdürülmesine ilişkin sandıktan açık bir mesaj çıkmıştır. Bununla ilgili gereği ne ise adımlar atılmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

“Sonuçları doğru okuyarak yürümeye devam edeceğiz”

Isparta’da AK Parti’nin artık 3 milletvekili olduğunu hatırlatan Zabun, “Burada sonuçları doğru okuyarak yürümeye devam edeceğiz. Sandık sandık analizimizi teşkilat olarak gerçekleştireceğiz. Sandıklarda desteğini alamadığımız seçmenin tercih etmeme sebebi ne ise onların üzerine de odaklanmak suretiyle önümüzdeki seçimde aldığımız oyun bir fazlasına nasıl çıkabiliriz gayreti içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi.