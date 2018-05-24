Ardıçlı Köyüne turist akını devam ediyor

Festival süresince 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Ardıçlı Köyüne bugünlerde Hollanda, Almanya, Kore gibi ülkeler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında pilot bölge ilan edilen Keçiborlu’nun Ardıçlı Köyüne yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Keçiborlu Ardıçlı Köyü Muhtarı Yakup Yolcu ve beraberindeki heyeti, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret ederek, Gül Fuarı ve Festivali kapsamında köylerinin pilot bölge seçilmesi ve tanıtılmasından dolayı teşekkür etti. Muhtar Yolcu, “Gerek Türkiye’nin gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinden festival boyunca ve şimdilerde de köyümüze turist akını yaşıyoruz. Katılım oldukça iyi, patlama oldu diyebiliriz. Köyümüz gülcü bir köy. Başkanımız bu yıl festival ayağında Ardıçlı köyümüzü seçti ve bizleri ihya etti memnun etti. Yapılan hizmette çok büyük, beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. Festival sonrasında da turlar devam ediyor. Bunun sonu daha güzel olacak. Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. Başkanımız Ardıçlı’dan tonlarca gül dağıtılacak dedi. Bilhassa Anneler Gününde 17 bin ziyaretçiyi ağırladık ve bu günde on binlerce çiçek annelerimize dağıtıldı. Ardıçlı köyümüzü Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyaya da tanıtmış olduk” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, güzel bir fuar ve festivalin geride bırakıldığını söyledi. Festival ayağında Ardıçlı Köyünü pilot bölge seçtiklerini hatırlatan Başkan Günaydın, dünyanın dört bir yanından misafirlerin köye gelerek gülü gördüğünü, kokladığını ve huzur bulduğunu kaydetti. Ardıçlı’nın tanıtımında başarılı olunduğunu aktaran Günaydın, “Ardıçlı gül konusunda Isparta’nın tanınmış yerlerinden birisi haline geldi. Festival ve fuar boyunca köyümüze Anneler Gününde 17 bin olmak üzere toplamda 60 binin üzerinde ziyaretçi geldi ve halen daha köyümüze yurt içi ve yurt dışından turlar gelmeye devam ediyor. Amacımıza ulaştık. Festival bitti ancak Hollanda, Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turlar gelmeye devam ediyor. Isparta gülünün güzelliği, muhteşemliği dünyada geniş kitleye yayılmıştır” diye konuştu.