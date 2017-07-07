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07 Temmuz 2017 19:20

Avukat ve kardeşi kazada öldü

Isparta Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir avukat ve kardeşi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Avukat ve kardeşi kazada öldü

07 Temmuz 2017 19:20


Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya karayolu 40. kilometresinde, Isparta Barosu avukatlarından Osman Büyükküpçü idaresindeki otomobil, Antalya istikametinden Isparta’ya gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Osman Büyüküpçü (41) ile kardeşi Oğuzhan Büyükküpçü (35) hayatını kaybeterken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredekiler Osman Büyükküpçü’ye kalp masajı yaptı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Büyükküpçü kurtarılamadı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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