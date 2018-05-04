Bu seçim çok önemlidir. Bu seçim, milletimizin düşmanlarının oyununu bozacaktır” dedi.

Burdur’da katıldığı programların ardından Isparta’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Isparta Valiliğini ziyaret etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, AK Parti ve MHP il başkanları, milletvekili aday adayları ve bürokratlar tarafından karşılanan Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, valilikte basın toplantısı düzenledi.

“Isparta turizmi için master ve eylem planları hazırladık”

Isparta’ya 9 bal ormanı kurduklarını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bal ormanlarını çok önemsediklerini vurgulayarak, bu ormanlar sayesinde dünyada üretimde ikinci sıraya yükseldiklerini ifade etti. Antalya’ya gelen turistlerin yüzde 20’lik kısmını Isparta’ya taşıyarak, kenti turizmde de geliştirmek istediklerini kaydeden Bakan Eroğlu, bunun için master ve eylem planları hazırladıklarına işaret etti.

Destek paketini Bakan Eroğlu açıkladı

Hükümetin vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları önce ikramiye ödemesi, yaşlılık aylığının artırılması gibi düzenlemeleri içeren bir paket hazırladığını belirten Eroğlu, şu şekilde konuştu:

"Paket, plan ve bütçe komisyonundan geçerek genel kurula intikal etti. Emeklilere, yaşlılara, dullara, esnafa, çiftçilere, öğrencilere kadar herkese dokunan büyük bir paket. Emeklilere dini bayramlar öncesi seyyanen biner lira para verilecek. Yaşlıların aylıkları iki katından fazla arttı. Terörle irtibatlılar ve iltisaklılar hariç, öğrenciler de üniversitelerine dönecek. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, TBMM Plan Bütçe Komisyonumuz da dün akşam bunun için çok çalıştı Süreyya Bey’e de teşekkür ediyoruz."

“Güller, Göller ve Gönüller Diyarına, ‘Göletler Diyarı’nı da ilave ettik”

Bakan Eroğlu daha sonra Valilik önünde gerçekleştirilen DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Kentte son 15 yılda yapılan yatırımlar ve devam eden projeler ile temeli atılacak olan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, “Ben de bu bölgenin bir evladı ve fahri hemşerisi olarak bugün sizlerle birlikte olmakta duyduğum mutluluğu ve bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Her Isparta’ya gelişte gönlümüzde güller açılıyor. Isparta için Güller, Gönüller, Göller Diyarı ile Barajlar ve Göletler diyarını da ilave ettik. Benim çalışkan kardeşlerim, sizleri gönülden seviyorum. Her gelişimizde sizlere en iyi yatırımları getirmek için gayret sarf ediyoruz. Buraya yatırımları getirmek için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonumuz var, değerli başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sizden aldığımızı size hizmet ve yatırım olarak geri veriyoruz”

“Sizlere Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdim” diyen Bakan Eroğlu, “Türkiye’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 80 yılda yapılan yatırımlardan 3- 5 kat daha fazla son 15 yılda yatırım yapıldı. Eski Türkiye’de vergiler hortumlanırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi, Isparta baltasıyla bu hortumları kesiverdi. Tabii, hortumlardan kurtarılan bu paralar şimdi nereye gidiyor, hastaneler, yatırımlar. Devletin yaptığı yaptırım paraları gökten yağmıyor. Buralardan geliyor. Yani sizden aldığımızı size hizmet ve yatırım olarak geri veriyoruz” dedi.

“Ekonomide devrim yaptık” diyen Bakan Eroğlu, “Eskiden enflasyon canavarı vardı.

İMF’ye borcumuz vardı, eskiden Türkiye’ye bir İMF memuru geldiği zaman devlet başkanları tarafından karşılanırdı.Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde biz 5 milyar dolar borç verelim diye karar çıkarttık” şeklinde konuştu.

“Bu kahramanlık destanı dünya tarihine yazıldı”

Türkiye’nin üzerinde dış güçler tarafından oyunlar oynandığına işaret ederek FETÖ terör örgütünün Türkiye’yi Suriye’ye benzetmek için darbe girişiminde bulunduğunu belirten Eroğlu, “FETÖ denen alçak hain, yüzünde meymenet olmayan adam ve beraberindekiler, 15 Temmuz’da Türkiye’yi içerden fethederek Suriye’ye benzetmek istediler. Milletimiz, sizler buna izin vermediniz. Tabii bizim milletimiz asil ve kahraman bir millet. Tabii bu kahramanlık destanı dünya tarihine yazıldı. Sizler de burada günlerce demokrasi nöbetleri tuttunuz. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güçlü şekilde dünyada söz sahibi olduğunu ve son dönemde Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı gibi önemli mücadelelerden başarı elde ettiğini dile getiren Bakan Eroğlu, tüm şehitlere rahmet, gazilere ise acil şifa dileklerinde bulundu. Eroğlu, “Onlar şimdi aramızda, 15 Temmuz Şehitleri, Afrin, Malazgirt, Dumlupınar, Çanakkale’de ve her yerde, bu vatan için canını veren şehitlerimize Allah rahmet eylesin” dedi.

“Bu seçim, milletimizin düşmanlarının oyununu bozacaktır”

Bakan Eroğlu son olarak, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, tüm vatandaşların sandık başına gitmesi gerektiğini belirtti. Eroğlu, “24 Haziran’da bir seçim yapılması kararı alındı. Bu seçim çok önemlidir. Bu seçim, milletimizin düşmanlarının oyununu bozacaktır. Milletimizin bekası ve istikbali için bu çok önemli.

Lütfen herkes sandık başına gitsin, oyunu kullansın. Bu, milletimizin geleceği için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu kentte yaptıkları yatırımlardan bahsederek, vatandaşlara dua ettirdikten sonra protokol üyeleriyle birlikte DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenini gerçekleştirdi. Tören, canlı yayın bağlantısıyla toplu temel atma ve sertifika dağıtımının ardından son buldu.