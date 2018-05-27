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27 Mayıs 2018 17:48

Başbakan Yıldırım Isparta Belediyesinde mehteran ve güllerle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım, MHP’li Isparta Belediyesini ziyaretinde mehteran gösterisi ve güllerle karşılandı.

Başbakan Yıldırım Isparta Belediyesinde mehteran ve güllerle karşılandı

27 Mayıs 2018 17:48


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Isparta’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı miting konuşması sonrasında Isparta Belediyesini ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın tarafından belediye önünde karşılanan Başbakan Yıldırım için mehteran gösterileri sunuldu. Belediye önünde Isparta Belediyesi Zabıtası’nın tören mangasını selamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra makama geçti. Yıldırım, belediye başkanlığı makamında üzeri güllerle bezenmiş masa ve sehpalarla karşılandı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından başkanlık makamında ağırlanan Başbakan Yıldırım, burada bir süre belediye meclis üyeleri ve beraberindekilerle sohbet etti.


Başbakan Yıldırım, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafları çektirdi.




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