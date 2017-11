Çiçekçilerde ‘24 Kasım’ yoğunluğu

En çok satışı yapılan çiçek türü ise yine karanfil oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Isparta’daki çiçekçiler yoğun mesai yaptı. Öğretmenler Günü’nde en çok karanfil satışı yapıldığını belirten Bitki Dünyası çalışanı Salih Tekin, 24 Kasım’ın artık karanfil ile özdeşleştiğini söyledi.

"İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri yoğunlukta, lise yok denecek kadar az"

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgi gösterdiğini kaydeden Tekin, "24 Kasım Öğretmenler günü öncesinden başlayarak satışlarımızda kayda değer bir yoğunluk yaşandı. En çok karanfil, Atatürk çiçeği, gül, orkide ve kır buketleri gibi ürünler gidiyor. En çok ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile üniversiteli öğrencilerine yönelik satışlar yapıyoruz. Lise öğrencileri yok denecek kadar az" dedi.

Çiçeklerde en çok o mesaj yer alıyor

Kendilerine çiçek almaya gelenlerin birbirinden farklı birçok mesaj ve kutlama yazısı yazdırdıklarını ifade eden Tekin, "Müşteriler bize geldiklerinde, güzel mesajlar yazmamızı istiyorlar. Ama en çok yazdığımız mesaj, ‘Canım öğretmenim, Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun’ oluyor" diye konuştu

"Onlara bir çiçeği çok görmeyelim"

2 liradan 200 liraya kadar her çeşit çiçek ve hediyelik ürün satışı yaptıklarını kaydeden Tekin, öğretmenlerin her gün hatırlanması gereken değerli insanlar olduğuna işaret ederek, "Bize gecesini gündüzüne katarak zaman ayıran değerlilerimiz için bu bir günü çok görmeyelim. Onları her gün hatırlamamız lazım, ancak en azından bugünlerinde küçük de olsa bir çiçekle onları ziyaret ederek, hediye edebilir ve onları mutlu edebiliriz" diye konuştu.