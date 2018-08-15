Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 10:00

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi yaz kursları sona erdi

Isparta’nın Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yaz kursları sona erdi.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi yaz kursları sona erdi

15 Ağustos 2018 10:00


Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda çocuklar ve gençler spor, müzik ve görsel sanatlarda eğitim aldı. 500’den fazla çocuk ve gencin katıldığı kurslar sona erdi. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, ailelerin çocuklarının zamanlarını verimli geçirmeleri, becerilerini geliştirmeleri, yeni eğitim öğretim yılına spor, müzik ve güzel sanatlarla uğraşarak girmelerini sağlamak amacıyla açılan yaz kurslarından memnun olduklarını söyledi.


Kurslara katılan öğrencilerin taleplerinin imkanlar ölçüsünde karşıladığını belirten Şanal, "500’ den fazla çocuğumuz açtığımız kurslara katılım gösterdi. Derslerini mümkün olduğunca aksatmadan severek takip ettiler. Çocuklarımızın bu gayretlerini gördükçe yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu anladık" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç