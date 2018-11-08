Eğirdir'de 3 isim AK Parti'ye belediye başkanı aday adaylığı başvurusu yaptı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde belediye başkanlığı için 3 kişi AK Partiye aday adaylığı başvurusunda bulundu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için Eğirdir Belediye Başkanlığına aday adayı olan Veli Nehir, Mustafa Özer ve Mehmet Yörük, hazırlamış oldukları evrakları AK Parti Eğirdir Başkanlığı'na teslim ederek, resmi başvurularını yaptı.

Yerel seçimler için AK Parti aday adaylığı başvurularının 5 Kasım'da başladığını, 12 Kasım'da sona ereceğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Veli Gök, “Eğirdir Belediye Başkanlığı için aday adaylarımızın müracaatlarını almaya başladık. Adaylık başvurularımız 5 Kasım 2018 tarihinde başladı. 12 Kasım'da sona erecek. Bugün 3 arkadaşımız müracaatta bulundu. Önümüzdeki yerel seçimlerin, vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Ülkemizin yönetim şekli gereği siyasi partiler olmalı, bunların organları olmalı. Siyasi partilerde akli selim bu ülkeye fayda sağlayacak insanların aday olması, aday adayı olması gereken konulardan birisidir. Esas olan, hem siyasi partiler arasında hem de siyasi partilerin kendi iç dinamiklerindeki aday adaylığı sürecinde aklıselim metanetli bir şekilde kampanya dönemini yürütmektir.

Ayrıca, Ülkemize fayda sağlayacağını inandığımız insanları kamuoyuna kefil olarak çıkartmak da bizim teşkilat olarak görevimizdir. Müracaat eden arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemiz için, ilçemiz için hepimiz için hayırlı olur” diye konuştu.