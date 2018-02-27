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27 Şubat 2018 13:49

Eğirdir’de erik fidanı dağıtıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde 4 çiftçiye bin adet erik fidanı dağıtıldı.

Eğirdir’de erik fidanı dağıtıldı

27 Şubat 2018 13:49


Eğirdir’in Beydere Köyünde "Alternatif Tarım Ürünleri Projesi" kapsamında, 4 çiftçiye bin adet Angeleno cinsi erik fidanı dağıtıldı. Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, "Eğirdir’in elmasının kalitesi tartışılmaz. Çiftçilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla elma yetiştiriciliğine alternatif olması açısından Beydere köyünde Angeleno cinsi erik fidanı dağıtımı yaptık. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte ürün çeşitliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yapılan bu çalışmaları da yerinde takip ediyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.




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