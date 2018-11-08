Eğirdir'de kanalizasyon çalışmaları

Isparta'nın Eğirdir Belediyesi kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Eğirdir'in Çiçekli Kaya bölgesinde geçtiğimiz aylarda başlatılan kanalizasyon ve altyapı çalışmaları sona erdi. Belediye Başkanı Ömer Şengöl, bölgede kanalizasyon ve altyapı sorununun çözüldüğünü açıkladı.

Şengöl, "İlçemizin kanalizasyon ve alt yapı sorununa neşter vurmaya devam ediyoruz. Yeni Sanayi dükkanlarının alt yapısını tamamladıktan sonra şimdi de Çiçekli Kaya'daki alt yapı sorunumuzu çözdük. Halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Eğirdir'imize, bölge halkımıza, sanayi esnafımıza hayırlı olsun" dedi.