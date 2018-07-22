Eğirdir’de sanayi esnafına set olan duvar inşaatı durduruldu

Eğirdir-Konya karayolu yapımı sırasında, çift şeritli olarak sıcak asfalt ile kaplanan, ilçedeki sanayi çarşısı servis yolu tarafında yapımına başlanan duvar inşaatı durduruldu.

Sanayi çarşısı esnaflarının şikayet ve talepleri doğrultusunda yetkililerle ve müteahhit firma temsilcileriyle bir görüşme yapan MHP Eğirdir İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, yaptığı açıklamada duvar inşaatının durdurulduğunu söyledi.

İşyerlerinin önlerine yapılan duvarın servis yolunu daralttığını, işyerlerinin asfalt seviyesinin altında kaldığını ve işyerlerinin önlerinin adeta bir set gibi duvarla kapatıldığı şikayetlerinin kendilerine de ulaştığını söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, şu an kalıp çakma ve beton atma çalışmalarının durdurulduğunu, önümüzdeki günlerde yetkililerle görüşülüp, sanayi esnafının mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etti.