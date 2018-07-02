Eğirdir’de yaz futbol okulu başladı

Eğirdirspor Kulübü, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile Eğirdir’deki çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak yeteneklerini keşfetmek ve futbol alt yapısı oluşturulması amacıyla 08- 14 yaş arası yaz futbol kursu düzenleniyor. İlk gün yaklaşık 80 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu açılışında konuşan Sportif Direktör Hasan Er, “Bütün yaş gruplarında Eğirdir’i ve Eğirdirsporumuz’u temsil edecek güzel bir çalışmaya bugün itibari ile başladık. Eğirdirspor Kulübü olarak alt yapıda çok güzel bir ekip olacak. Eğirdir’de çok yetenekli futbolcular var, bunları Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ise “Emeğiniz İnşallah sonuç verir. Burada belki iyi topçu olamazsanız ama alt yapı olarak teknik bilgi ve teorik eğitimlerini alabilirsiniz. Neredeyse bu 100 kişiden muhtelif tarihlerde Kulübümüzün yaş gruplarında ve en sonunda da kendi ilçemizden yetişen çocuklardan bir takım çıkarır ve Profesyonel ekiplere verebiliriz. Bizim sizden tek istediğimiz hocalarınızı iyi dinleyin sıkı çalışın, terbiyeli ve iyi sporcu olun, Eğirdir’imizi sporculuğunuzun yanı sıra karakterinizle de temsil edin. Biz sizin için elimizden geleni bu süreçte yapacağız. Çim sahalarımız ve tesislerimiz, hocalarımız her şeyimiz var. Size sadece öğrenip oynamak, yeteneklerinizi sergilemek kalıyor.”

Yaz futbol okulu 2 ay süre ile devam edecek.