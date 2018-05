Okul bahçesinde gerçekleşen fuara 100 öğrenci, 6 branştan, 22 projeyle katıldı.

Eğirdir Mustafa Çetinkaya Orta Okulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Açılışa Belediye Başkanı Ömer Şengöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, Şube Müdürleri Gönül Şahin ve Yalçın Karakaya, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Kemal Ata, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğuna dikkat çekti.

“Biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır”

“Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz” diyen Ata, “Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki, proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Proje çalışmalarında emeği geçen başta proje yürütücümüz olmak üzere, tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkürlerimi sunarken, gelecek yıllarda daha çok projeyle fuarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Fuarda, ‘Her Fikir Değerlidir’ ilkesiyle hazırlanan projeler, davetliler tarafından büyük ilgi gördü.