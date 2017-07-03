Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Keçiborlu ilçesi Tepecik köyünde bakım için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan TEDAŞ görevlisi İsmail Şan (34) yaşamını yitirdi. İsmail Şan, trafo bakımı için gittiği köyde elektrik trafo tamir ettiği sırada orta gerilim şebekesine maruz kalarak ağır yaralandı. Arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Şan’ın kalbinin üç kez durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Şan’ın cenazesi, otopsinin ardından Keçiborlu’nun Senir köyünde toprağa verilecek.