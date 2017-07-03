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03 Temmuz 2017 17:45

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, trafoda bakım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki İsmail Şan hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 17:45


Keçiborlu ilçesi Tepecik köyünde bakım için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan TEDAŞ görevlisi İsmail Şan (34) yaşamını yitirdi. İsmail Şan, trafo bakımı için gittiği köyde elektrik trafo tamir ettiği sırada orta gerilim şebekesine maruz kalarak ağır yaralandı. Arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Şan’ın kalbinin üç kez durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Şan’ın cenazesi, otopsinin ardından Keçiborlu’nun Senir köyünde toprağa verilecek.




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