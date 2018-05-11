Engelliler Haftası Isparta’da yürüyüşle başladı

Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Isparta’da düzenlenen etkinlikler yürüyüşle başladı. Kentte engelliler için farkındalık oluşturmak adına düzenlenen yürüyüşe Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile engelle dernekleri temsilcileri katıldı. Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayıp Valilik önünde son bulan yürüyüşte Vali Günaydın engelli vatandaşlarla kol kola yürüdü. Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programda Vali Günaydın, Engelliler Haftası Çelengini, engelli vatandaşlarla birlikte Atatürk Anıtı’na sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından Özel Eğitim Okulu öğrencileri birbirinden güzel gösteriler sundu. Programın ardından Engelli Dernekleri Vali Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

“Türkiye, dünyanın birçok ülkesine örnek teşkil edecek noktaya geldi”

Ziyarette Günaydın, engelli vatandaşlarla sadece Engelliler Haftasındaki etkinliklerde değil, yıl boyunca onların içinde yer aldığı her faaliyet için tüm kurumlarla çalıştıklarını ve Isparta’da örnek teşkil edecek programlar düzenlediklerini söyledi.

Son yıllarda engelli vatandaşlar için birçok düzenleme yapıldığının altını çizen Vali Şehmus Günaydın devletin yaptığı bu düzenlemelerin dünyanın birçok ülkesine örnek teşkil edecek noktaya geldiğini belirtti.

“Kurumlarımız ve derneklerimiz arasında çok güzel koordinasyon var”

Vali Günaydın açıklamalarının devamında, “Engelli kardeşlerimizin ve çocuklarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması anlamında da bu hizmetler çok önemli bir noktaya geldi. Biz buradaki kardeşlerimizle, dernek başkanlarımızla her zaman bir araya geliyoruz, çalışıyoruz, ihtiyaçlarını kendilerinden bizzat dinliyoruz. Kurumlarımız ve derneklerimiz arasında çok güzel koordinasyon var. Bu da hizmetlerin çok süratli ve kaliteli bir şekilde yerine gelmesine vesile oluyor” dedi.