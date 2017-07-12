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12 Temmuz 2017 14:30

Esnaftan 15 Temmuzu anlatan afiş

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından esnafa ‘15 Temmuz Destanı’nı unutturmayan afişler dağıtıldı.

Esnaftan 15 Temmuzu anlatan afiş

12 Temmuz 2017 14:30


Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü için hazırladığı afişleri Isparta kent merkezindeki esnaflara dağıttı. 15 Temmuz’un öneminin yer aldığı afişler kent merkezindeki dükkanların camlarına takıldı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, “Türk tarihinin en alçak ihanet girişimlerinden birine sahne olan 15-16 Temmuz gecesinin üzerinden bir yıl geçti. O gece Türkiye için hem bir utanç hem de bir gurur gecesi oldu. Türk milletinin şerefli ordusunun saflarında gizlenmiş birtakım hainler, bağımsızlık mücadelemizin sembolü, millet iradesinin tecellisi Gazi Meclisimizi bombalamış, ülkemizin çeşitli yerlerde sivil yurttaşların üzerine mermi ve bomba yağdırmış, Polis Özel Harekata karşı vahşi bir katliamı gözlerini kırpmadan gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanına karşı suikast girişiminde bulunmuş, hülasa Mehmetçiğin adını ve üniformasını kullanarak millete ve demokrasiye kastetmişti.”




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