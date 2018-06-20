Fizik profesörünün çirkin paylaşımına SDÜ’den soruşturma

Kadınlar hakkında çirkin ifadelerin yer aldığı tweet hakkında SDÜ tarafından soruşturma başlatıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki Fizik Bölüm Başkanlığı’nda görevli, Prof.Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in kişisel twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir profesöre yakışmayan skandal ifadeler

Prof.Dr. Özdemir’in bir kullanıcının tweet’ine yanıt olarak yazdığı, “Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?” yazılı tweet, birçok kullanıcı tarafından tepki topladı.

Özdemir’e, farklı kullanıcılar tarafından çok sayıda tepki yanıtı verilince, twitter hesabını takipçileri dışındakilere kapatarak, korumalı şekle çevirdi.

Diğer yandan, konunun sosyal medya ve farklı kanallar üzerinden SDÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı’ya iletilmesi sonrasında, üniversitenin resmi web sayfası ile resmi twitter hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapıldı.

SDÜ, o akademisyen hakkında soruşturma başlattı

Yapılan açıklamada, tepki toplayan tweet’i atan Özdemir hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek ‘Kamuoyuna duyuru’ başlığıyla şu ifadelere yer verildi: “Twitter’da, Ahmet Faruk Özdemir (@ahfaruk) ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir.”

Öte yandan, farklı kanallardan edinilen bilgilere göre, Özdemir’in bir süre sonra tepki toplayan çirkin tweet’i sildiği öne sürüldü.