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03 Mayıs 2018 17:45

Galatasaray taraftar grubundan Isparta’daki köy okuluna kütüphane

Galatarasay’ın ultrAslan UNI Isparta grubu, kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak adına merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü’ndeki okula kütüphane kazandırdı.

Galatasaray taraftar grubundan Isparta’daki köy okuluna kütüphane

03 Mayıs 2018 17:45


Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan kütüphanenin açılışını, 1988 yılında Hakkari’de Piyade Astsubay Çavuş olarak görev yaptığı sırada çıkan çatışmada gazi olan ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanlığını yürüten İsmail Hakkı Atasoy, ultrAslan UNI Isparta grubu üyeleri ile birlikte öğrenciler gerçekleştirdi.



“Sürekli sosyal proje çalışması içerisinde olduk”


Ultraslan taraftar grubu üyeleri açılış öncesinde öğrencilerle bir araya gelerek, birlikte zaman geçirdiler. UltrAslan UNI Akdeniz Bölge Temsilcisi Adnan Morkoyun, “Bugüne kadar Türkiye’de 65. kütüphanenin açılışını yaptık. Sürekli sosyal proje çalışması içerisinde olduk. Sadece kütüphane açmakla yetinmeyip, köy okullarına oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve giysi yardımlarında da bulunuyoruz. Bunları, hep gönüllülük ve birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz” dedi.



“Gönüllülük esası ile yapıyoruz”


Bölge Temsilcisi Morkoyun yaptığı açıklamada, "Isparta, Burdur ve istanbul’dan 3 okulun katılımıyla bu kütüphaneyi açtık. Her tarafa elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Yaptığımız etkinlikte öğrenciler mutlu oldular ve ilgisi olmayan öğrenci bile burayı gördükten sonra heveslenip kitap okumaya başlıyor. Tüm bunları sponsor desteği almadan, gönüllülük esasına göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından taraftar grubu üyeleri kütüphanenin açılışı gerçekleştirilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.




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