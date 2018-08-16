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16 Ağustos 2018 14:10

Genç Mühendis Atölyesi Projesi tamamlandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Dr.

Genç Mühendis Atölyesi Projesi tamamlandı

16 Ağustos 2018 14:10

Ebru Yılmaz, öncülüğünde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik scratch ve ardunio eğitimleri verildi.


"Genç Mühendis Atölyesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” projesi kapsamına genç mucitlere yazılım ve robotik temalı Scratch ve Ardunio eğitimleri verildi. ISUBÜ Teknik Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Dr. Ebru Yılmaz İnce yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, ortaokul ve lise öğrencilerinin bilim ve teknoloji bilgi, beceri ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla Scratch ve Ardunio eğitimi verildi. Genç Mühendis Atölyesi Projesi kapsamındaki atölye etkinliklerinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen robotik sistemler Iyaş AVM Fuayesinde katılımcıların beğenisine sunuldu. Proje etkinlikleri, Konya Bilim Merkezi proje etkinlikleri ile tamamlandı.




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