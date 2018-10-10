Hızırbey Mahallesi'nde Aşure Günü

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, aşure günlerinin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu söyledi. Günaydın, “Hızırbey Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen aşure gününe katıldık. Muhtarımızın davetine teşekkür ediyorum. Bunlar bizim bir arada bulunmamız güzelliklerin en güzelidir. Aşure de bir anane durumuna dönüştü. Bu konuya saygı gösteren kişileri, bu birlik ve beraberliği sağlayan herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Muhtardan belediye hizmetlerine teşekkür

Hızırbey Muhtarlığı adına aşurenin düzenlenmesini sağlayan Muhtar Zeynep Yiğit de, “Birlik ve beraberliği sağlamak için aşure günü düzenledik. Başkanımız da davetimizi kırmadı, tüm ekibiyle birlikte davetimize icabet ettiler, gurur verdiler. Mahallemize ve Isparta'mıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bilhassa altyapısı, yollarıyla, mahallemize kazandırdığı yeşil alanlarla hizmetlerine teşekkür ediyoruz. Her aradığımızda kendisine ulaşabiliyoruz. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.