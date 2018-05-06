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06 Mayıs 2018 12:55

Hüyüklü 10. Hıdrellez Şenlikleri

Isparta’nın Yalvaç ilçesi’nde Hüyüklü 10.

Hüyüklü 10. Hıdrellez Şenlikleri

06 Mayıs 2018 12:55

Hıdrellez Şenlikleri düzenlendi.


Isparta Belediyesi’nin desteğiyle Yalvaç’ın Hüyüklü Belediyesi tarafından 10. Hıdrellez Şenlikleri düzenlendi.


Hüyüklü pazar alanında düzenlenen etkinliklerde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ankaralı Ayşe Dinçer sahne aldı. Ankaralı Ayşe, belde sakinlerine unutulmaz bir gün yaşatırken, çocuklar içinde Balon Parklar kuruldu. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da eşi Dilek Günaydın ile birlikte programa katıldı.


Etkinlikte Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız, “Bu yıl 10.’sunu düzenlediğimiz Hıdrellez Şenliklerini Isparta Belediyesi ile birlikte düzenliyoruz. Katkılarından dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hıdrellez doğanın uyanışı, insanların birbirini sevdiği kucaklaştığı gündür” dedi.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Güzel bir günde hıdrellezi kutluyoruz. En kötü günümüz böyle olsun, Hüyüklü yaşasın, insanları mutlu olsun temennilerinde bulunuyorum. Sizlere güzel ve mutlu yaşantılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Programın ardından Günaydın ve Yıldız, 2013 yılında vefat eden Kore Gazisi Mevlüt Çoban’ın eşi Emine Çoban’ı evinde ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ettiler.




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