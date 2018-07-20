Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 13:34

Isparta Belediye şehrin altyapısını santim santim işliyor

Isparta Belediyesi, kentin genel altyapı çalışmasının ardından lokal çalışmalara başladı.

Isparta Belediye şehrin altyapısını santim santim işliyor

20 Temmuz 2018 13:34


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Anadolu Mahallesi çevre yolundaki çalışmaları denetledi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayı yerinde inceleyen Günaydın, bölgede 4 binanın yağmur suyundan olumsuz etkilendiğini, yola biriken yağmur sularının trafiği de etkilediğini kaydetti. Günaydın, “Artık ana şebeke çalışmalarımızdan sonra lokal çalışmalara geçtik. Burası ‘kesinlikle çözülemez’ hale gelmiş. Biz teknik ekiple birlikte buraya geldik, yeniden bir kod seviyesi planını çıkartıp, kazı ve dolgu çalışması yapıyoruz. Daha önce en ufak bir yağmurda bile altgeçidi sular basıyordu, şimdi nasıl orada tek bir damla su kalmadıysa burada da kalmayacak. Hiçbir çalışmadan kaçınmıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç