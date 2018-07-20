Isparta Belediye şehrin altyapısını santim santim işliyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Anadolu Mahallesi çevre yolundaki çalışmaları denetledi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayı yerinde inceleyen Günaydın, bölgede 4 binanın yağmur suyundan olumsuz etkilendiğini, yola biriken yağmur sularının trafiği de etkilediğini kaydetti. Günaydın, “Artık ana şebeke çalışmalarımızdan sonra lokal çalışmalara geçtik. Burası ‘kesinlikle çözülemez’ hale gelmiş. Biz teknik ekiple birlikte buraya geldik, yeniden bir kod seviyesi planını çıkartıp, kazı ve dolgu çalışması yapıyoruz. Daha önce en ufak bir yağmurda bile altgeçidi sular basıyordu, şimdi nasıl orada tek bir damla su kalmadıysa burada da kalmayacak. Hiçbir çalışmadan kaçınmıyoruz” dedi.