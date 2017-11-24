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24 Kasım 2017 17:12

Isparta Belediyesi’nden personel öğretmenlere kutlama

Isparta Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerini 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutmadı.

Isparta Belediyesi’nden personel öğretmenlere kutlama

24 Kasım 2017 17:12

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Oğuzata ve ISMEK bünyesinde görev yapan öğretmenler ile birlikte kahvaltıda buluştu. Öğretmenlere günün anısına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.


"Büyük bir aileyiz"


Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltıda bir araya gelen öğretmenler güzel bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan ISMEK ve Oğuzata bünyesinde görev alan öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Isparta Belediyesi olarak büyük bir aileyiz” dedi.


" Diğer kurumlara göre önemli bir vizyon ve farkımız var"


Güzel ve anlamlı bir günde bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren ve öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, belediye bünyesinde karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde görev yaptıklarını, öğretmenlerin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti. Isparta Belediyesi olarak çok sayıda dalda hizmetlerin bulunduğunu bunlardan birisinin de kültür, sanat ve eğitim olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu konularda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Göstermiş olduğunuz bu başarılardan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Diğer kurumlara göre önemli bir vizyon ve farkımız var. Farklı olması için de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Belediye olarak daima arayış içerisinde olmamız gerekiyor. Farklılık oluşturmalıyız ve diğer belediyelere de örnek teşkil etmeliyiz. Şu anda Isparta Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar bazı çevreler tarafından yakın takipte tutulmakta ve yapılan çalışmaların nasıl gerçekleştirildiği incelenmekte ve değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.


"ISMEK örnek teşkil ediyor"


ISMEK olarak yapılan çalışmaların örnek teşkil ettiğini kaydeden Başkan Günaydın, el işçiliği noktasında yapılan çalışmalarla önemli bir etnografyanın ortaya çıkarıldığını, bunun günümüze kazandırıldığını ve raflara konarak satışının yapılır hale getirildiğine işaret etti. Yine Ahşap Sanat Merkezi olarak da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Günaydın, Oğuzata’da dahil olmak üzere yapılan bu çalışmaların Isparta Belediyesi olarak farklılık ortaya çıkardığına değindi. Günaydın, “Yapılan bu çalışmalarda her birinizin buna katkıları var. Ortaya çıkan bu farklılıklarda katkılarınız var. Gün gelecek Isparta Belediye yaptığı tüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek gösterilecek. Bundan dolayı üşenmeden, yılmadan çalışmamız gerekiyor” görüşlerinde bulundu.


Çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi


Programın sonunda öğretmenler toplu olarak hatıra pozu verirken Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın ile birlikte Oğuzata Kurucu Dernek Başkanı Aziz Şencan belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlere günün anısına çiçek, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.




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