Isparta Belediyesi’nin işleteceği Gül Köşkü törenle hizmete açıldı

Isparta Belediyesi tarafından işletilecek olan ve bünyesinde 88 farklı yöresel ve kültürel yemek çeşidi bulunan Gül Köşkü’nün açılışı için düzenlenen törene, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.

Özel: “Türkiye artık, ‘Benim siyasi görüşüm şu’ , ‘Senin siyasi görüşün şu’ gibi kavgalar istemiyor, biz bu mesajı aldık”

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, insanların artık siyasette kavgalara karşı olduğunu belirterek, artık bu durumun benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Siyasilerin, kavgadan çok vatandaşa hizmet için çalışması gerektiğinin en önemli örneğini Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın, kendisini ziyaretinde gösterdiğini belirten Milletvekili Recep Özel, “Türkiye artık, ‘Benim siyasi görüşüm şu’ , ‘Senin siyasi görüşün şu’ gibi kavgalar istemiyor. Vatandaşa en iyi en hizmeti kim götürecekse, seçim geldiğinde ‘Sandıkta oyumu atarım ama siyaseti orada noktalarım. Bana hizmet edin, kardeşane bunları götürün diyor’ diyor. Biz, bu mesajı almış bulunmaktayız. Belediye Başkanımız da bu mesajı almış ve beni Ankara’da ziyarette bulundu. Vatandaşın sözüne uyduğumuz vaziyette önümüzdeki süreci götürelim istiyoruz. İnşallah, Isparta’yı daha yaşanabilir ve daha güzel hizmetlerin ve işlerin yapıldığı bir coğrafya haline getirelim” dedi.

Günaydın: “Bu, büyük işler, hizmetler ve projeler olacağına delalettir”

Kendisinin lokantacı veya benzer bir işletme tecrübesinin bulunmadığını, ancak belediyenin, halka her konuda en iyi hizmeti vermekle yükümlü olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bugün, burada milletvekilimizin biraz evvel söylediği, söylevden de çok memnun oldum. Çünkü, hizmet dünyası demek, barış dünyası ve beraber olma olayıdır. Sanırım Isparta’mız her yönüyle geliştiği gibi siyaseti de gelişiyor. Mesela, 10 yıl önce bunu yapamıyorduk ama şimdi oluyor. Milletvekilimizi ben de Ankara’da eşimle birlikte ziyaret ettim. Böylelikle siyasi temsilciler arasında yakınen bir temas ve hizmet aşkı doğdu. Bu da, önümüzdeki yıllarda daha büyük işler, hizmetler ve projeler olacağına delalettir. Şu anda Isparta Belediyesi, hiç kimsenin görmediği ve bilmediği, Isparta özelliği taşıyan büyük tasarım ve projeler yapacak. Yakın tarihte hepsinin temelini atacağız. Seçime yarım saat da kalsa bunların temelini atacağım ve dediğim gibi bizim çalışmaktan artacak vaktimiz yok” diye konuştu.

“Kaliteye öncülük etmek için burayı açtık”

Isparta’da daha önce özel bir şirket tarafından işletilen Gül Köşkü alanının, sevdiği bir kişi tarafından işletildiğini ancak, bir süre sonra işlerin yolunda gitmemesi dolayısıyla kapandığını kaydeden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Aslında biz, belediye olarak bir lokanta ve bir Atatürk Parkı’nı işletme meraklısı değiliz. Isparta’mızda maalesef ve maalesef, kiraya verdiğimiz her yer, tarihi bir yapı olmasına rağmen işletmeciler her tarafını delik deşik ediyorlar ve zarar veriyorlar. İkincisi, bu binaya mahsus veya Isparta hizmetinde en yüksek seviyede, kaliteli ve uygun fiyatlı bir yer olması lazım. Ben bu duruma öncülük etmek ve güzel bir şey olmamasına rağmen yüksek fiyatlı hizmeti Isparta’da kaldırmak istedim. Çünkü, işletmelerde hizmet kültürü Isparta’da zayıf. Bu konuda eğitimli - kültürlü kişiler bu işi yapamıyor, yapmıyor. Öyleyse, belediye başkanı olarak Isparta’da ne eksik varsa düzeltelim dedik. Ben lokantacı değilim, bir Atatürk Parkı’nı işletmiş bir insan da değilim. Şahsen de yaptığım bir iş değil bu. Ama en iyisini yapma yöntemleri var, uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Isparta’da herkesin rahatça yemek yiyebileceği bir yer olsaydı, bana gerek yoktu”

“Burada 88 çeşit yemek var ve hepsi demo ve araştırmalar sonucunda 1 senelik çalışma sonunda ortaya çıkarıldı” diyerek konuşmasını sürdüren Belediye Başkanı Günaydın, “Burada yaklaşık 2 bin metrekarelik bir mutfak var, zaten işletmenin alanı o kadar ama mutfağı da birebir aynı ölçülerde. Her şeyi de birebir eksiksiz, damak zevki ve Türk Milletinin seveceği, dünya çapında bir menüler oluşturması yaptık. Bunu fakülte de, üniversite de yapamıyor ama Isparta Belediyesi yaptı. Bu estetik ebedi olarak Atatürk Parkı’nda olduğu gibi burada da yaşayacaktır. Eğer şehrimizde bu eksiklikler olmasaydı, burası rahatça işletilebilseydi, herkesin rahatça yemek yiyebileceği bir yer olsaydı, bana gerek yoktu. Bundan sonra da bu çalışmaların devamı gelecektir. Bir misafir geldiğinde, insanlar belediyenin yaptığı yerlerde yemek yiyeceklerdir. Burası menü, hizmet, lezzet ve kibarlık bakımından, efendilik ve Türk Milletine has geliştirilmiş olması bakımından, Türkiye’de tek olması bakımından çalışmalar devam etti. Fikrimiz buydu, her şeyi tamamladık. 88 çeşit yemek olan bir yer var mı? 10-15 çeşit oluyor. Burada 18 çeşit sadece tatlı var” ifadelerini kullandı.

“Isparta’mıza, bölgemize ve Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun”

Belediyenin işlettiği Atatürk Parkı’na çevre illerden özellikle Antalyalıların geldiğinde memnun ayrıldıklarına vurgu yapan Başkan Günaydın, “İşte, burası da Atatürk Parkı gibi olacak. Türkiye’ye örnek bir yer olacak. En iyi yer burası olacak. Isparta’ya gelen turist ve misafirlerin hepsi buraya gelecekler. Çünkü, burası daha güzel, daha estetik bir yer, şırıl şırıl suların aktığı bir yer. Lezzetin zirvesi burası olduğu için herkes buraya gelecek. İnşallah, Isparta’mıza, bölgemize ve Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“İş başa düştü”

Başkan Günaydın, konuşmalarının devamında, belediyenin kiraladığı özel işletmecilerin bu tür yerleri hakkıyla işletemediğini kaydederek, “İş, başa düştü ve belediye olarak burayı artık biz işleteceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dualar edildikten sonra protokol üyeleri tarafından Gül Köşkü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, protokol mensupları ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.