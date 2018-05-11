Isparta Gül Fuarı ve Gül Festivali başladı

Kortejde farklı ülkelerden çok sayıda dans grubunun yaptığı gösteriler beğeni ile izlenirken, festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Eskiden şimdiye kadar yaptıklarımızla bunu kıyaslarsak, bu sefer dehşet bir festival olacak. Bu dehşet kelimesini hep beraber göreceğiz ve hissedeceğiz. Bu festival fuarın çerçevesi, süsü ve eklentisi. Bir gün gelecek 10 Isparta olsa dünyaya yetmeyecek, yine bir gün gelecek Paris’in merkezi Isparta olacak” dedi.

Türkiye’nin Gül Bahçesi Isparta’da Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali başladı. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali’nin açılışı, kent merkezindeki mehteran gösterileri, kortej yürüyüşü ve çelenk sunumu ile başladı.

Isparta Belediyesi önünden başlayan festival açılışına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsa Yalçın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye önündeki mehteran gösterisi ve roman dans grubu oyunlarıyla başlayan yürüyüş Mimar Sinan Caddesi’nden Kaymakkapı Meydanı’na kadar devam etti. Mehteran ekibi arkasında yürüyen protokol ve vatandaşların yer aldığı yürüyüş grubuna, güzergah boyunca yol kenarındaki vatandaşlar tarafından gül yaprakları serpildi.

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından, protokol mensupları tarafından Atatürk Anıtı’na gül desenli çelenk sunuldu.

Başkan Günaydın: “Dünyanın ilk gül fuarını Isparta’da gerçekleştiriyoruz”

Kaymakkapı Meydanı’nda tören alanında festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Burada Isparta’mızın bayram buluşmasında birlikte olma olayı var. Bu mutlu güne katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Isparta’nın kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda en iyi şekilde kalkınması için festival ve fuar düzenlediklerini dile getiren Belediye Başkan Günaydın, “Dünyanın ilk gül fuarını Isparta’da gerçekleştiriyoruz. Bu olayı tek kelime ile ‘Isparta’da toplarsak, ekonomik anlamda kalkınmak için yapıyoruz. Düzenlediğimiz bu fuarımızın sonsuza kadar devam etmesini diliyorum. 1.’si ve miladı olarak yaptığımız bu fuar başlangıcı olan bu fuar, kozmetik, parfümerinin de başlangıcı olacaktır. Bugün yurtdışındaki birçok ülkeden insanlar, buradaki ilk gül fuarını görmek, tanımak ve alışveriş yapmak için geldiler. Böylelikle yeni pazarlar doğuyor, ekonomik alışverişler başlıyor” diye konuştu.

“Bu festival, fuarın çerçevesi, süsü ve eklentisi”

“Bir gün gelecek 10 Isparta olsa dünyaya yetmeyecek, yine bir gün gelecek Paris’in merkezi Isparta olacak” diyerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Günaydın, “İşte, bunların umuduyla, düşüncesiyle bu fuarı ve festivali yapıyoruz. Eskiden şimdiye kadar yaptıklarımızla bunu kıyaslarsak, bu sefer dehşet bir festival olacak. Bu dehşet kelimesini hep beraber göreceğiz ve hissedeceğiz. Bu festival, fuarın çerçevesi, süsü ve eklentisi” şeklinde konuştu.

“Heyecanın olduğu yerde başarı vardır”

Isparta’da gülün, geleceğin en büyük ekonomik girdisi olacağını savunan Başkan Günaydın, şu anda yaklaşık 25 milyon dolar gül yağı ve yan ürünlerinden girdisinin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Fuara sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Günaydın, “Bu fuara sahip çıkılmasını istiyorum. İnsanlarımız heyecanlansın istiyorum, çünkü heyecanın olduğu yerde başarı vardır” dedi.

Açılış töreninde konuşan Isparta Valisi Şehmus Günaydın ise, Türkiye’de ‘Gül’ denildiğinde Isparta, ‘Isparta’ denildiğinde gülün akla geldiğini belirterek, bu durumun henüz yeterli olmadığını ve çıtayı yükseklere çıkartarak, dünyada ‘Gül’ denildiğinde Isparta’nın akla gelmesi gerektiğini belirtti.

Vali Günaydın: “Artık turizm alanında da gülümüz Isparta ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlıyor”

Festival ve bu tür organizasyonların tanıtıma önemli katkılar sunduğunu kaydeden Vali Günaydın, "Isparta Belediyemizin katkılarıyla, çalışmalarıyla bunu bir nebze gerçekleştirdik. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Gerek Güney Kore Büyükelçimiz, Ispartalı hemşerimiz, THY Başkanı da bu katkı vererek ilk etapta Güney Kore’nin önemli 20 gazetecisini bu fuara davet etti. Diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Biz şunu çok iyi icra etmek zorundayız, bunu uluslararası boyuta taşımamız lazım. Dünyanın her köşesinde Isparta gülünün ve Isparta gül yağının bir numara olduğunu kabul ettirmemiz lazım. Isparta olarak ülkemizde gül üretiminde birinci sıradayız. Gül yağında da dünya da birinci sırada. Gülümüz ekonomimize de değer katıyor. Çok önemli katkıları var. Kozmetik ve gıda sektöründeki kullanımıyla ekonomimize katkı sağlıyor. Biz bunu yeterli görmüyoruz, artık turizm alanında da gülümüz Isparta ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlıyor. Isparta’nın birçok köyüne gittiğinizde tarlalarda hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlerimizi görüyoruz. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüksek seviyede. Bunlar bizim için yeterli olmamalı. Bizim hedefimiz Isparta’yı dünyada bir numaralı noktaya taşımak" ifadelerini kullandı. Festivale katılımın oldukça yüksek olduğunu ileten Vali Günaydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Renkli görüntüler yaşandı

Protokol konuşmaların ardından alana gelen gül desenli gelinler ve damatlar alanda çalınan müzik eşliğinde dans etti.

Kırgızistan, Bulgaristan, KKTC, Kazakistan gibi ülkelere has oyunlarının sergilendiği Kaymakkapı Meydanı’ndaki alanda, halk oyunları gösterileri, roman ekibinin dans gösterileri ve kortej geçişi gerçekleştirildi.

Öte yandan, festivalin diğer ayağını oluşturan Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde de turist akını yaşandı. Ardıçlı köyündeki gül bahçeleri yerli yabancı turistlerle doldu taştı.

Başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye’nin değişik vilayetlerinden de birçok kişi Ardıçlı’da gül topladı.

Isparta Belediyesi, köye gelen konuklar için her şeyi düşündü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül toplayan konuklar daha sonra kendi topladıkları güllerden gül suyu çıkarmak için özel olarak hazırlanan çadır ile gül bahçelerinin hemen kenarına kurulan kıl çadırları ziyaret etti.

Köyün kadınları gözleme yaptı

Ardıçlı’ya gelen yerli ve yabancı turistler için köyün kadınları da gün boyu gözleme yaptılar. Kendi ürettikleri yöresel ürünleri gelen misafirlere sattılar. Festivalin bir ayağı olan Ardıçlı’da turistiler Isparta’nın gül ürünlerinden aldı. Gülsuyundan gül kremine kadar güle dair her türlü kozmetik ve gıda ürünü Ardıçlı’da stantlarda sergileniyor ve satışa sunuluyor. Öte yandan Ardıçlı köyünde festivale katılanlar deve, fayton ve tren ile gül bahçelerinde gül kokuları arasında güzel bir gün yaşamanın mutluluğunu tattı.

“Muhteşem bir duygu”

Ardıçlı’ya gelen turistler Isparta’da gül toplamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Isparta’da gül toplamanın muhteşem bir duygu olduğunu kaydeden turistler, “Ölmeden önce mutlaka sizde gelin Isparta’da gül toplayın. Gerçek gül Isparta’daymış. Biz gülün kokusuna bayıldık. Ellerimizle topladık ve topladığımız güllerden gül suyu yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

Öte yandan, Ardıçlı’da 15 Mayıs’a kadar devam edecek festival etkinlikleri kapsamında Isparta Belediyesi’nin her gün 07.00-17.00 saatleri arasında saat başı belediye önünden şehir içi ulaşım ücreti karşılığında köye otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi.