Isparta KYK Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu

oldu.

Gençlik Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen masa tenisi Türkiye finalleri Çorum’da yapıldı. KYK Isparta İl Müdürlüğü ekibi, masa tenisi şampiyonasında Türkiye 3.’sü oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan Türkiye KYK’lar arası masa tenisi turnuvası 3 -4 Mayıs tarihlerinde son buldu. Çorum’un yanı sıra Aydın, Tokat, Sakarya, Isparta Gaziantep ve Van’dan 32 sporcu turnuvada ter döktü. Ev sahibi Çorum ekibinin Türkiye birincisi olduğu turnuvada, Aydın KYK ikinci ve Isparta KYK Masa tenisi sporcuları üçüncü oldu.

Kurt: “En iyi başarı istikrarlı olan ve giderek artan başarıdır”

Türkiye Şampiyonasında Isparta’yı temsil ederek Türkiye üçüncüsü olan sporcular KYK il Müdürü Cumhur Ziya Kurt’u makamında ziyaret ettiler.

Makamda bir süre sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan KYK İl Müdürü Kurt, “Ben kazandığınız bu başarılardan dolayı hepinizi kutluyorum. En iyi başarı istikrarlı olan ve giderek artan başarıdır. Çalışmalarımız gelecek yıl artarak devam edecektir. Ben emeği geçen öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

İl Müdürü Kurt daha sonra dereceye giren öğrencilerle bir süre sohbet etti.