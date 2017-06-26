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26 Haziran 2017 14:55

Isparta nüfusuna göre en çok öğrenci barındıran ikinci şehir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yüksek öğretimdeki öğrenci, öğretim elemanı ve mezun sayılarına ilişkin veriler açıklandı.

Isparta nüfusuna göre en çok öğrenci barındıran ikinci şehir

26 Haziran 2017 14:55

YÖK’ün 2016-2017 akademik yılına ilişkin verilerine göre Isparta, nüfusuna göre en çok öğrenciyi barındıran iller arasında ikinci sırada yer aldı.


Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin, il nüfusunun yüzde 19,58’ini oluşturduğu Isparta’da 836 bin 682 üniversite öğrencisi öğretim görüyor. SDÜ’de önlisans düzeyinde 33 bin 868, lisans düzeyinde 37 bin 333, yüksek lisans düzeyinde 11 bin 117, doktora düzeyinde bin 364 öğrenci bulunuyor.


102 üniversitenin değerlendirmeye alındığı tabloya göre Karabük, ilin adını taşıyan üniversitesiyle yüzde 20,9’luk oranla en çok öğrenci nüfusuna sahip il konumundayken, Kırıkkale, yine adını taşıyan üniversitesinde öğrenim gören yüzde 13,5’lik oranla en çok öğrenci nüfusuna sahip üçüncü il oldu.




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