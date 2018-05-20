Isparta, sarı-kırmızıya büründü

Isparta kent merkezindeki Kafeler Caddesi olarak bilinen bölgede maçı izleyen futbolseverler, daha sonra ellerinde sarı-kırmızı bayrak, atkı, flama ve meşalelerle Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Burada bir süre sloganlar atarak takımlarının şampiyonluğunu kutlayan sarı-kırmızılı futbolseverler, daha sonra Isparta caddelerinde araçlarıyla konvoylar yaparak kutlamalara devam etti.

Kutlamalardaki en küçük taraftar 3 haftalık Muhammed bebek

Kutlamalara katılan en küçük taraftar ise dedesiyle Kafeler Caddesi’ne gelen 3 haftalık Muhammed Büyükçolak oldu. Aynı ismi taşıyan dedesiyle birlikte kutlamalara katılan bebeğe, sarı kırmızılı atkı takılarak şampiyonluk kutlaması gerçekleştirildi. Minik Muhammed’e Ultra Aslan taraftarları ‘Yavru Aslan’ diye seslenerek, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı ve video görüntüleri çekti.

Taraftarlar tarafından yollar kesildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Ekipleri’nin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için güvenlik güçleri azami hassasiyet gösterdi.

Kutlamalar sırasında kent merkezinde devam eden konvoyların önü, zaman zaman 6 Mart Atatürk ve Mimar Sinan Caddeleri üzerinde taraftarlar tarafından kesilerek, birlikte kutlamalar gerçekleştirildi. Polis, taraftarlar tarafından zaman zaman kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcadı. Sarı-kırmızı taraftarların şampiyonluk kutlamaları, araç konvoylarıyla şehir turları atılarak devam etti.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerinedek sürdü.