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08 Ocak 2017 13:49

Isparta Sarıkamış Şehitleri’ni unutmadı

Isparta Sarıkamış Şehitleri’ni unutmadı

08 Ocak 2017 13:49

Isparta, Sarıkamış Şehitleri için yürüdü. Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Isparta Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı. Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüşe Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Garnizon Mustafa Cüneyt Arıkan ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Mimar Sinan Caddesi’nden 6 Mart Caddesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi’ne yürüdü.
Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende katılıcılara Sarıkamış belgeseli izletildi. Kur’an tilavetiyle devam eden programda, şiir dinletisi gerçekleştirildi. Program katılımcılara irmik helvasının dağıtılmasıyla son buldu



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