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18 Mayıs 2018 09:09

Isparta Şehir Hastanesi’nde bebek kaçırma olaylarına karşı "Pembe Kod" tatbikatı

Isparta Şehir Hastanesi’nde yen doğan servisinde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veyahut kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracı olan ‘Pembe Kod’ uygulaması tatbikatı yapıldı.

Isparta Şehir Hastanesi’nde bebek kaçırma olaylarına karşı

18 Mayıs 2018 09:09



Bebek bulunana kadar kimse giriş-çıkış yapamadı


Tatbikatta, senaryo gereği; bir kadın kucağındaki bebek ile çıkışa doğru ilerliyor. Hemşire durumu tespit ederek, ‘Pembe Kod’ alarmı veriyor, güvenlik birimleri harekete geçtikten sonra çıkışlar tamamen kapatılıyor.


Bebek veya çocuk bulunana kadar kimse içeri ve dışarı girip çıkamıyor ve kadın çıkış kapısında güvenlik görevlileri tarafından yakalanıyor ve hemen polise haber veriliyor.



Kapılar, barkod okuyucular olmadan açılamıyor


Öte yandan, bebek kaçırma vakalarına karşı hastanenin yen doğum servisinin çıkış kapıları barkod okuyucularla ile açıldığı, servise giriş ve çıkış yapan kişiler kontrolden geçirildiği, kapıların güvenlik görevlilerinin barkod okuyucusu bulunmadan açılamadığı belirtildi.




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