Isparta Sütçüler’de Kekik ve Gül Şenliği

Sütçüler ilçesine bağlı Kesme Köyü’nde bu yıl 3.Kekik ve Gül Şenliği düzenlendi. KESMEDER tarafından organize edilen şenlikte çeşitli etkinlik ve konserler gerçekleştirilerek, yarışmalar yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlikte, ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı, Türk Halk Müziği Sanatçıları Başkal - Kasım Efe Kutlu sahne aldı.

Etkinlikler kapsamında, katılımcılara yöresel yemek ikramında bulunulurken, daha sonra ödüllü yarışmalar gerçekleştirildi. Şenlikte, halk oyunları gösterileri ve sanatçıların konserleri beğeniyle izlendi.

“Şenliği geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz”

KESMEDER Başkanı ve merkez Zafer Mahallesi Muhtar Recep Gürdal, dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Bir köy derneği olmalarına rağmen, ihtiyaç sahibi 11 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını dile getiren KESMEDER Başkanı Recep Gürdal, derneğin ayrıca köydeki cami ve umumi yerlerin restore ve tadilat işlerini de üstlendiğini aktardı.

Başkan Gürdal ayrıca, düzenlendikleri şenliğin artık geleneksel bir hale geldiğini, sonraki yıllarda da devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.