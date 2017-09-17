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17 Eylül 2017 16:12

Isparta talihliyi arıyor

Süper Loto’da 9 hafta devirden sonra 24 milyon 600 bin TL değerindeki ikramiyeyi kazanan ve Isparta’da satılan kupon, kentte günün konusu oldu.

Isparta talihliyi arıyor

17 Eylül 2017 16:12

Talihli henüz ortaya çıkmazken, herkes talihlinin kim olduğunu merak ediyor.


İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, Süper Loto ikramiyesinin Isparta’ya çıkmasının büyük şans olduğunu belirtirken, talihliden Isparta’ya istihdam sağlayacak yatırımlar yapmasını istedi. Vatandaşlar, “Kim çıktıysa hayırlı olsun memleketimize fabrika kurar işçi çalıştırırsa milletin duasını alır. Isparta’ya yatırım yapmasını isteriz. Yetkililerden bilgi alıp kazançlı bir işe parasını yatırabilir. Alıp bankaya atarsa millete faydası olmazsa iyi olmaz. Fabrika açabilir, işçi çalıştırabilir” dedi.


O bayiye gelenlerin sayısı arttı


Şanslı kuponu satan Milli Piyango Bayisi Hasan Çelik de işlerinde artış olduğunu şans oyunu oynamaya gelenlerin arttığını söyledi. Talihli hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Çelik, “Çok da talihli çıktı. Biz de var, Aynı numaraları taklit ederek, yazarak gösterenler oldu. Tabi bu paranın kendisine çıkması halinde kimisi Arakan’a yardım ederim diyor. Kimisi ev araba alırım diyor. Kimisi yarısını sana verirdim diyor. Vaatler çok. Beni İstanbul, İzmir, Ankara’dan aradılar. Tebrik ettiler. İyi bir ikramiye verdiğimizi, şanslı olduğumuzu söylediler” dedi.


Yüzlerce kişi bana soruyor


Talihlinin kendisini gizli tutmasında fayda olduğunu belirten Çelik, “Isparta merak ediyor. Talihli merkezden mi, taşradan mı bilinmiyor. Başka bölgeden gelip oynamış olabilir mi diyor. Günde yüzlerce kişi gelip soruyor. Merak içindeler, Biz de bekleyip göreceğiz” diye konuştu.




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