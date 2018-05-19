Isparta’da 19 Mayıs coşkusu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkışının 99. yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Isparta’da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Isparta’da anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda başlayan törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor (GHS) İl Müdürü Murat Gevrek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama töreni daha sonra Işıkkent Spor Salonu’nda devam etti. Kutlamalara Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlamı ve önemini belirten konuşmayı GHS İl Müdürü Murat Gevrek yaptı. İl Müdürü Gevrek yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele meşalesini yaktığı günün 99. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı yeşerten, yolumuzu aydınlatan cumhuriyet tarihimiz adına bir milattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da var olan bağımsızlık ve mücadele ruhunu görüp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında istiklal mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yönünde ilk adımını atmak amacı ile yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı 19 Mayıs aynı zamanda bir varoluş mücadelesidir. Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakârlıklar gösterilmiştir. Bizler de geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkân sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak için, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için sarf ediyoruz. Gençlerimize güveniyor, onların yüzündeki ışıltıda her geçen gün güçlenen ülkemizin geleceğini görüyoruz. Kurtuluş mücadelemizin başlangıç noktası olan bu özel günün 99. yıldönümünde, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, herkese sevgi ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından sırayla Gençlik Merkezi Polifonik Korosu, Isparta’daki tekvando sporcuları, Gençlik Merkezi Keman Grubu, karate sporcuları, Gençlik Merkezi ‘Grubunu Kur Gel Yarışması’nda birinci olan gruplar olmak üzere öğrenciler ve gençler performanslarını sergiledi.

Kutlamalar Jimnastik Antrenörü Musa Kıvrak ve Gülder Salıcı eşliğinde sporcuların gösterileriyle devam etti. Tüm gösterilerde olduğu gibi yapılan jimnastik gösterileri de büyük beğeni topladı.

Gençlik Merkezi üyesi gençlerinden 18-23 Yaş Kategorisi Gençler Arası Türk Müziği Yarışmasında Solo Kız Akdeniz Bölge Birincisi Kübra Eker ve 24-29 Yaş Kategorisi Gençler Arası Türk Müziği Yarışmasında Solo Erkek Bölge Birincisi Özkan Doğan performanslarıyla devam eden kutlamalar, SDÜ öğrencileri step aerobik gösterileri ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları tarafından Kafkas gösterileriyle son buldu.

Kutlamalarda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Haftası sportif etkinliklerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Sporculara ödüllerini ise Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç takdim etti.

Tören sonunda Vali Günaydın, kutlamalarda emeği geçen İl Müdürlüğü antrenör, personel ve öğrencileri tebrik etti.