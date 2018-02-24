Isparta’da bağımlılıkla mücadele tiyatrosu

Isparta Ülkü Ocakları ve Sav Belediyesi işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele konularını içeren tiyatro geniş katılımla gerçekleştirildi. Sav Kasabası Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Cehalet’ isimli tiyatro oyunu Ülkü Ocakları Genel Merkezi bünyesindeki tiyatro ekibi tarafından sahnelendi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte tiyatro oyunu sonrasında konuşan Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de faaliyet gösteren eli kirli uyuşturucu çeteleri varlık sürdürmekte ve bütün emelleri gençliğimizi zehirlemekte. Bizler bu uğurda, Ülkü Ocakları Genel Merkezi, Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı olarak madde bağımlılığına ve uyuşturucu kullanımına engel olmak için elimizden geleni yapmaktayız” dedi.

Avşar’dan Ülkü Ocakları’na teşekkür

Gerçekleştirilen etkinliğin hayli faydalı olduğunu dile getiren Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar ise Ülkü Ocaklarına teşekkür ederek, bağımlılık konusunda yapılan çalışmalara katkı sunanlara minnettar olduğunu söyledi.