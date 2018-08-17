Isparta’da bayram öncesi kasaplar denetlendi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bugüne kadar aralıksız olarak gıda üretim ve satış yerleri de denetimden geçirilirken, Kurban Bayramına sayılı günler kala bu denetimler kasaplar üzerinde yoğunlaştırıldı. Bayram öncesi yapılan denetimlerle vatandaşların hijyenik ortamda, daha sağlıklı tüketim yapabilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

“İnsan sağlığı önem arz etmektedir”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşların Kurban Bayramını kutlarken, il merkezindeki kasapların da denetimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Günaydın, “Kontrollerimiz aralıksız sürecek. Denetimlerimizi bayram boyunca da devam ettireceğiz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleridir. İnsan sağlığı bizim için önem arz etmektedir” dedi.

Kasaplarda hijyen denetimlerinin yanı sıra kesimlerin mezbaha kesimi olup olmadığı ve üzerinde damga bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.