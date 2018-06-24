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24 Haziran 2018 23:37

Isparta’da binlerce insan sokaklara akın etti

Isparta’da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden göreve gelmesi ve seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara akın etti.

Isparta’da binlerce insan sokaklara akın etti

24 Haziran 2018 23:37


Isparta’da AK Parti İl Başkanlığı’nın yer aldığı Kaymakkapı Meydanı’na akın eden çocuk, genç ve yaşlı binlerce vatandaş, seçim otobüsleri tarafından çalınan müziklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalara bazı vatandaşlar, meşale ve konfetilerle katılırken, kent merkezindeki kutlamalara araç konvoyları da renk kattı. Yüzlerce araçla kentin ana arter ve sokaklarına akın eden vatandaşlar elleriyle Rabia işareti yaparak, resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini kutladı.


Kutlamalarda AK Partililerin dışında, elleriyle Bozkurt işaretleri yapan vatandaşlar da yer aldı. Diğer yandan kutlamalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti müziklerinin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiyem müzikleri de yer aldı. Isparta’da halen devam eden coşkulu kutlamaların, gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.




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