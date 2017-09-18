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18 Eylül 2017 16:53

Isparta’da ders zili çaldı

Isparta’da 85 bin öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Isparta’da ders zili çaldı

18 Eylül 2017 16:53


Isparta’da 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı düzenlenen törenle açıldı. Yeni yılın açılış programı meslek lisesinden bu yıl ortaokula dönüştürülen Meryem Albayrak Orta Okulu’nda gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılışına Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Vali Şehmus Günaydın, gelişmişlik düzeyinin eğitim düzeyleriyle doğru orantılı olduğunu belirterek, “Eğitime önem veren, eğitime yatırım yapan milletlerin gelişmesi refah seviyesini yükseltmesi, kişi başına düşen milli gelirini artırması o kadar kolay olacaktır. Bizler de eğitime çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Özellikle son yıllarda bütçeye baktığınız zaman bütçemizin en önemli harcama kalemini eğitim yatırımları kapsamaktadır. Bu eğitim yatırımlarına bütçeden ayrılan pay her yıl giderek artıyor. Bu da devletimizin, hükümetlerimizin eğitime ne kadar önem verdiğinin açık göstergesi. Tabii ki çocuklarımızın fiziki mekanları iyileştirilmiş okullarda eğitim görmesi çok önemli. Aynı zamanda kaliteli eğitim için de mutlaka ve mutlaka biz yöneticilere, öğretmenlerimize ve velilerimize de önemli görevler düşüyor. Velilerimiz bütün çocuklarımızı kendi çocukları olarak düşünerek hareket ettikleri takdirde bizim eğitim yatırımlarımızı iyileştirmemizde çok önemli katkılar verecektir. Velilerimizden bu çabaları devam ettirmelerini bekliyoruz" dedi.


Tören sonrası Vali Günaydın, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.




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