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18 Temmuz 2018 13:51

Isparta’da korkutan çöp depolama alanı yangını

Isparta’nın Yenişarbademli İlçesi’nde çöp depolama alanında çıkan yangın çevredeki bahçelere zarar verdi.

Isparta’da korkutan çöp depolama alanı yangını

18 Temmuz 2018 13:51


Edinilen bilgiye göre, Yenişarbademli’ye bağlı Gölkonak Köyü’ndeki çöp depolama alanında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Köye 200 metre uzaklıktaki, yaklaşık 500 metrekarelik alanda etkili olan yangını söndürmek için Yenişarbademli Belediyesi ile Gölkonak’taki itfaiye ekipleri seferber oldular.


Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, çevredeki bahçeler zarar gördü.


Gölkonak Köyü Muhtarı Abdullah Kaygısız, çöp depolama alanında başlayan yangının çevredeki bahçelere de sıçradığını ve ağaçların zarar gördüğünü ifade etti.


Muhtar Kaygısız, hasar gören bahçelerle ilgili bugün çalışma yapılacağını ifade etti.




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