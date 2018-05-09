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09 Mayıs 2018 13:20

Isparta’da pankart "KUMPASI"

Isparta’da Demokrat Parti (DP) binasına, Genel Başkan Gültekin Uysal ile İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafının bulunduğu ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Meral Akşener’ yazılı pankart aynı binanın üst katında bulunan Ülkü Ocakları’nın tabelasına bağlanması krize neden oldu.

Isparta’da pankart

09 Mayıs 2018 13:20

Pankartın Ülkü Ocakları tarafından asılmış gibi gösterildiğini söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Şer ittifakının siyasi sacayakları, kara propaganda, kirli siyaset ve göz boyama isteğiyle salyalı ağızlarıyla yalana sığınıp, yine şeytanlık peşinde koşuyor” diyerek sert tepki gösterdi.



Pankart asıldığı yerden kısa zaman sonra kaldırıldı. Yaşanan olayda, pankart asıldıktan sonra fotoğraf çekilerek, farklı bir dille medyaya servis edildiğini öne süren Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu.


Başkan Güzerin: “Kirli siyaset ve göz boyama isteği”


Pankartın, asan kişiler tarafından asılı kaldığı yaklaşık 5 dakika içerisinde fotoğraflandıktan sonra medyaya servis edildiğini belirterek, kaldırılma anındaki fotoğrafları paylaşan Başkan Güzer sosyal medya hesabından; “Şer ittifakının siyasi sacayaklarının kara propaganda, kirli siyaset ve göz boyama isteğiyle salyalı ağızlarıyla yalana sığınıp, yine şeytanlık peşinde koşuyor yine haysiyetlerini hiçe sayarak, dün astıkları pankartı toplam 5 dakika sonra ağlayarak indiren kağıttan kaplanlar, tabela bekçileri tutmuşlar basına bir yalan haber sızdırarak bir yere ulaşabilir miyiz diye bekliyorlar. O pankart asıldıktan 5 dakika sonraki görüntüler bunlardır pencerelerde her şey açıktır. Kıymetli Isparta’mızda şahittir. Şer ittifakları sizler ise; dün rezildiniz, bugün de rezilsiniz, biz var olduğumuz sürece de rezil olmaya mahkumsunuz.” yazılı bir paylaşım yaptı.




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