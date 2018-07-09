Isparta’da su kesintisi uyarısı

Isparta Belediyesi tarafından Su Arıtma Tesisi ile Yenice Mahallesi Su Deposu arasındaki yapım işi biten yeni içme suyu ana taşıyıcı hattının devreye alınacak olması dolayısıyla, 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 12.00’dan, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 04.00’a kadar 16 saat süreyle, Hızırbey, Bağlar, Gülistan, Muzaffer Türkeş, Zafer, Yedişehitler, Yenice, Doğancı, Emre, Turan, Sülübey ve Sidre Mahallelerinin bir bölümünde zorunlu su kesintisine gidileceğini açıkladı.

İçme suyu hat yenileme çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verileceği ifade edildi.