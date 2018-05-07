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07 Mayıs 2018 19:08

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Isparta’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

07 Mayıs 2018 19:08


Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu ve Bağlar mahallelerinde ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda İ.D., M.K.Z., S.K. ve M.E. isimli şüpheliler yakalanırken, söz konusu adreslerde yapılan aramada satışa hazır 8 paket eroin maddesi ve uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi. Narkotik polisinin yakaladığı şüphelilerden S.K. ve M.E.’ye ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, İ.D. ve M.K.Z.’nin ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. İ.D. ve M.K.Z.’nin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.




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