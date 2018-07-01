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01 Temmuz 2018 15:38

Isparta’daki 10.yıl bale gösterisine yoğun ilgi

Isparta’da Nataliya Gorelova Bale Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 10.

Isparta’daki 10.yıl bale gösterisine yoğun ilgi

01 Temmuz 2018 15:38

yıl gösterimi yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Nataliya Gorelova Bale Sanat Merkezi, 10. yıl için özel gösteri hazırladı. Yıl sonu gösterisine Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ailesi ve bale severler katıldı. Bale Eğitmeni Nataliya Gorelova, “10 yıl önce geldiğim Isparta’ya baleyi sevdirdim. Yüzlerce öğrenci yetiştirdim Daha nice 10 yıllar olsun Isparta. Bu şehir klasik bale sanatını sevdi, anladı ve kabul ettiği için mutluyum. Boşuna yıllarımı vermedim demek. Beni ilk günlerden beri Isparta’da ve başka şehirlerde destekleyenlere, anlayanları sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün gururlu ve mutluyum. Balede yine ilkleri yapmaya davet edeceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler gösterileri sundu. Miniklerin gösterileri ayakta alkışlandı. Gorelova’ya çiçekler takdim edilirken veliler ise başarılı bale eğitmenine teşekkür ettiler.




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