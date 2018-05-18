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18 Mayıs 2018 08:58

Isparta’daki sulama projesinde sona gelindi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 24 yıl önce ilk ihalesi yapılan Tokmacık-Çaltı Pompaj Sulaması projesi tamamlanarak, bölge halkının sulama hasreti sona erdi.

Isparta’daki sulama projesinde sona gelindi

18 Mayıs 2018 08:58


Yalvaç ilçesinde, ilk ihalesi 1994 yılında yapılan Tokmacık - Çaltı Pompaj Sulaması projesi tamamlanarak, kanallara ilk kez su verme işlemi gerçekleştirildi. Bölge halkının uzun yıllardır beklediği Tokmacık-Çaltı Pompaj sulamasında, 50 bin 250 dekarlık mümbit tarım arazisin sulanmasının planlandığı ve sezonun açılmasıyla birlikte ana kanallara su verilmeye başlandığı belirtildi.



67 kilometre ana kanal, 152 bin 762 metre borulu şebeke


Yalvaç’ın güney batısında Tokmacık - Hüyüklü Kasabaları ile Akçaşar - Kurusarı ve Eğirler Köyleri, Gelendost’ta ise Çaltı - Köke ve Akdağ köyleri sınırları içinde yer alan 50 bin 250 dekar arazinin sulanmasının amaçlandığı proje kapsamında, 67 kilometre ana kanal, bin 36 metre tünel, 9 bin 853 metre drenaj ve isale kanalı,152 bin 762 metre borulu şebekenin, 40 kilometre işletme bakım yolu ve 3 adet son teknoloji ile donatılan pompa istasyonu binalarının yapımlarının tamamlandığı kaydedildi.




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