Ispartalı 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş’ın üniforma hasreti

Isparta’da valilik ve belediye tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılan 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş, yaşadıklarını tüm dehşetiyle anlattı. Hain ve kanlı darbe girişiminin, hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Kocabaş, aynı gün Heybeliada Deniz Lisesinden mezun olma sevincini 1,5 saat yaşayabildiğini söyledi.

15 Temmuz günü ailesinin mezuniyet töreni için Isparta’dan İstanbul’a geldiğini ve gündüz şerefli Deniz Kuvvetleri üniformasını giymenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Kocabaş, saat 20.30’da izinli olarak, ailesiyle teyzesine gittiklerini belirterek, 22.30 sıralarında ise darbe girişimine karşı sokağa çıktığını ifade etti.

Babası, ağabeyi ve eniştesiyle birlikte İstanbul Saraçhane’ye gittikleri sırada sokağa çıkan vatandaşlarla konuştuğu sırada bacağından vurulduğunu anlatan gazi Kocabaş, doktorların ilk önce ‘kesilir’ dediği ayağının daha sonra tedavi edildiğini söyledi.

"O hainler, bazen dolabımı açıp baktığım o üniformayı hiçe saydılar"

Gazi Kocabaş, mezun olduğu günde gazilik unvanına sahip olduğunu ve üniformasının hasretini çektiği anlattı. Kocabaş "Hain FETÖ’cüler, o şerefli üniformanın değerini bilemediler. O şerefli üniformayı kirlettiler. Benim ilk seneden beri hasretini duyduğum, bazen dolabımı açıp baktığım o üniformayı hiçe saydılar. Bu vatanı ve milleti korumak için askeriyede 4 sene eğitim aldım. Bu hainler benden daha fazla eğitim aldı, daha fazla askeriyede bulundu, bu devletin daha fazla ekmeğini yediler. Ama ihanet ettiler" dedi.

"Allah, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin"

Bir daha böyle bir gecenin yaşanmaması temennisinde bulunan Kocabaş, "Allah, bir daha böyle bir gece yaşatmasın inşallah. O günleri bir daha görmeyelim. Görmemek için de çok çalışalım. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" dedi.