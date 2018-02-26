Ispartalı çiftçiler Beştepe’deki Çiftçiler Buluşmasına katıldı

Türkiye genelinde 81 ilden çok sayıda çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluştu.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Çiftçiler Buluşması - Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye’ isimli programa, Isparta’dan da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın ve teknik personel ile 18 kişilik çiftçi grubu katıldı.

Programdaki konuşmasını yapmak üzere kürsüye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, salondaki çiftçiler tarafından zeytin dalı verildi.

Isparta’dan Ankara’ya giden çiftçiler, program sonrasında İl Müdürü Mehmet Tuğrul ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’i ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Ispartalı çiftçiler ayrıca, Bilgiç ile görüşme yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal ile de konuşma fırsatı buldular.